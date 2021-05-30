最近一度表現沉寂的何澤堯，自剛周二（25日）踏入31歲以來，接連在賽事日勝出頭馬，重拾首席華將風采。

他於剛周三（26日）憑丁廐「蝦餃燒賣」在谷中重響勝鼓，這天（30日）出師沙田顯得更強更勇。

於頭場贏完方廐「度身訂做」後，何澤堯在第二場四班1400米隨即再勝賢廐「萬市之光」，個人只用了約半小時便以兩匹冷馬囊括第一口孖寶，同時領先騎師王進入餘下場次。

這口何澤堯孖寶有72.85倍，較兩駒獨贏過關賠率低61.025倍，若以十元做單位，前者派彩比後者少610元，情況相當誇張。

回說「萬市之光」，這匹四歲新西蘭自購新馬季內出道，之前六戰最叻第五，整體表現平平。

此駒今場續配何澤堯再戰1400米，同時初跑田草B賽道，沿途留前鬥後，末段在大外欄發揮凌厲衝刺逢馬過馬，就此錄得服役首次上名即開齋，表現猶如脫胎換骨。

第二場二至四名分別為「霹靂狂龍」、「是必飛飛」及「天地同心」。

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