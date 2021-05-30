今天（30日）的沙田賽日，十場頭馬由五個馬房瓜分，其中方嘉柏三捷、一對華籍練者蘇偉賢與文家良起孖，羅宙全、姚本輝及希斯則各取1Win。

當中外跑為表情王的本地練馬師蘇偉賢，替旗下「萬市之光」、「合夥雄心」打開勝門，總算可在馬季煞科前贏馬交代。

值得一提是蘇偉賢在第二場賽後步行時比平日緩慢，原來是他在「萬市之光」獲勝後滑倒，以致腳部有點痛楚。

蘇偉賢說：「『萬市之光』的馬主桂生（桂生悅）目前在中國，因而未能親身入場拉頭馬，我希望他知道愛駒贏馬，感到開心。」

「『萬市之光』其實在大前仗由巴度策騎一役，已經見開始到位，至於上場跑得第六名，落敗不足為據。」

「因為馬兒於該仗全程走外叠，同場馬極少可從後面追趕，而該駒可以從後追回不少失地，表現已算不錯，馬兒今仗再出，順利收復失地，總算交代。」

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