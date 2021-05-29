過去一週在澳洲黃金海岸舉行的神奇百萬雌馬拍賣會，焦點當然落在兩匹明星雌馬「旋律美人」及Arcadia Queen身上，不過昨天卻被一單意外蓋過風頭。

據當地媒體報道，香港時間今早（29日）凌晨，一輛運載着剛剛於拍賣會上五匹已售種馬的車，在前往獵人谷地區途中，與一架貨車相撞。

警員接報到場後，發現車上的五匹馬中有四匹已經即場證實死亡，而餘下一匹其後亦告不治，當局正調查事故原因，而五匹雌馬的身份亦有待確認。

是次神奇拍賣會共有615匹馬出售，平均售價超過23萬澳元，而且大部份都已經與當地部份優秀雄馬交配懷孕，今次意外可謂震驚當地馬壇。

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