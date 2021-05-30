上季冠軍練馬師姚本輝今午（30日）打造一項本季新紀錄，就是爆大冷勝出「團結力量」。

此駒獨贏派彩高達569元，為姚廐今季暫時最冷一匹頭馬。

姚本輝說：「『團結力量』早前去了從化，馬兒比前長高了，馬身亦養壯了。」

「今次我起用楊明綸，我向來支持本地騎師及新任騎師。」

「我認為本地騎師的座騎不太好，因而被外界低估，我樂於支持他們，只要有合適的座騎，我會盡力支持。」

當被問及賽前對「團結力量」勝出頭馬是否有信心時，他笑說：「我的信心是五十五十啦！」

另一方面，同場以大冷門「天天智庫」跑第五的巫顯東，賽後被裁定不小心騎犯規。

結果競賽小組判處他由6月20日開始停賽兩天及罰款7,500元， 而他亦已是連續第二次賽事遭此判罰。

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