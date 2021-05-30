第六場第三班2000米：「天駟」季內已贏過兩場，上場跑田草1600米末段走勢洶湧。

今場（30日）增程初跑2000米，改用薜恩上陣，負頂磅，排最外檔起步，相信應無人問津！

昨日開飛30倍，5點落到17倍，現時19倍W，5.1倍位置。早飛唔算多，但以馬匹級數嚟講，在三班絕對有優勢。

今場賠率應該火燒都唔熱，絕對係今場最佳半冷，好值得博。

「無心睡眠」季內跑草地，泥地都贏過馬，今場潘頓重新策騎，似乎有啲手影。

昨日開飛9.4倍，5點回上15倍，現時輕輕落番12倍W，4.5倍位置。

早飛唔算多，但睇練馬師安排，今場晤係陪跑，要留意。

「大道至正」評分已由季初87分減到今場80分可落第三班跑，係爭取頭馬好機會。

昨日開飛7.3倍，5點7.9倍，現時企住7.9倍W，2.8倍位置。

墊底飛到位，呢匹馬跑三班一定有優勢，睇部署今場應會出擊。

「動力飛鷹」重跑田草2000米，過住同程有接近過紀錄，贏馬拍檔巴度繼續策騎上陣，排到好位起步兼負輕磅，屬奇兵一路。

昨日開飛19倍，5點企住18倍，現時落到15倍W，4.3倍位置。

現時呢個賠率都啱胃口，以馬匹今季表現嚟講，要求跑入前列絕對唔難。

提供：1天駟、6無心睡眠、2大道至正、14動力飛鷹

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