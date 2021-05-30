日本的北海道，有一種全球獨一無二、名為「輓曳十勝」的賽事，是用當地獨有的「輓馬」拉動鐵雪橇比賽。

由於當時北海很好需要馬匹幫助開墾農地，所以當時日本人從法國及比利時，引入強壯馬種與日本的和種馬交配，成為當地獨有的混種輓馬。

這些輓曳馬，較一般平地賽純種馬重一倍，牠們要拉動重達一噸的鐵雪橇，跑過直線200米的賽道，途中要經過兩個障礙物，非常考驗力量、耐力、速度以及馬匹與騎師的默契。

惟近日網上流傳一段短片，有騎師在賽前途中下馬，向已疲憊不堪而跪地的馬的頭部踢了兩腳，震驚了日本國民以致全球馬迷，紛紛要求嚴懲該位騎師鈴木惠介。

當地賽馬組織相關人士則表示，此情況並非首次出現，若果輓曳馬無法完成賽事，馬匹便要被送到屠宰場，所以騎師踢頭提醒馬匹振作，其實不是虐待牠，而是在拯救牠！

這番說話，更引申出日本賽馬的黑暗一面！

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