第七場第三班1200米：「十二馬」季內表現穩定，已兩勝同程，上仗攻陷第三班再贏同程。

今日（30日）原裝配搭繼續跑同程，雖然要排較外檔起步，但以馬匹今季水準嚟講，要今場再入三甲甚至乎贏馬應冇難度。

昨日（29日）開飛7.6倍，5點企住7.5倍，現時6.9倍W，1.9倍位置。

當然有早飛支持，雖然感覺現時賠率唔算太勁，但以上場贏馬水準嚟睇，今場一定要兼顧。

「超音鼠」近兩仗跑同程越跑越近，上場潘頓騎跑同程後上第四，輕描淡寫！

今場潘頓繼續騎再跑同程，相信已經試準晒。

昨日開飛3.4倍大熱，5點企住3.3倍，現時依然係3.3倍，大約1.7倍位置大熱。

信心飛到晒位，睇飛今場都幾有把握可以贏馬。

「無敵勇士」上場終於贏到同程，取得季內首捷。

今場原裝配搭繼續跑同程，馬房近期氣勢唔錯，呢匹馬今場機會依然突出。

昨日開飛8.6倍，5點落到6.5倍，現時7倍W，2.7倍位置。

有早飛支持，現時呢個賠率已比今季任何一場多隔夜飛，睇上場贏馬姿態同水準，今場依然有力爭勝。

「威威心得」近兩仗跑同程都能跑入一席第三名，表現不過不失。

今場原裝配搭繼續跑同程，睇馬匹晨課狀態依然勇銳，相信今場有力一鬥。

昨日開飛11倍，5點落到9.4倍，現時重上11倍W，3.8倍位置。

又係有早飛支持但唔算多，不過以馬匹跑同程穩定水準嚟講，今場都應可起前列返嚟。

提供： 8十二馬、9超音鼠、6無敵勇士、10威威心得

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199