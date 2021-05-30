剛周三（26日）晚以「怪獸媽媽」在谷中食頭糊的何良馬房，這天（30日）出戰沙田日賽再接再厲，全日獨於頭場以「君臨大地」角逐五班1800米。

「君臨大地」為馬房爭分全力出擊，九歲老馬今場依然交出水準，可惜遇上同樣渴求頭馬力爭冠軍的方嘉柏馬房，前駒功虧一簣。

方廐五歲英國自購馬「度身訂做」初跑此程後來居上，影相氣走「君臨天地」爆冷取得本身在港首捷。

此駒馬主為前騎師嚴顯強太太蔡曼恩，之前她養過「菠蘿油」、「炸魚薯條」及「歌聲飛揚」（均已退役）等駒。

方嘉柏勝出「度身訂做」之後再追近一場，現時已累積64場頭馬，僅落後榜首蔡約翰一場。

嚴顯強賽後說：「『度身訂造』曾兩次氣管有很多血，因此我對愛駒的信心不算太大。」

「方嘉柏則叫對我表示，只要馬兒跑來暢順，氣管不再出血，便可交出應有水準，結果馬兒順利取勝，我十分開心。」

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至於跑獲第三、四名馬匹依次為「神州福星」及「成功星駒」。

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