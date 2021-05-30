第三場三級賽1600米：「幸福笑容」上場跑同程力迫「金鎗六十」差點贏馬，表現非常有驚喜，故此今次（30日）點計機會都睇高一線。

昨日（29日）開飛4.4倍，5點落到3倍，現時2.8倍W，1.2倍位置大熱。

早飛相當勁，睇飛好有信心今場補中，可優先考慮。

「健康愉快」負磅大幅減輕12磅，相信對呢匹前領馬嚟講會有利。

昨日開飛14倍，5點落到9.8倍，現時進一步落到7倍W，1.9倍位置。

有早餐飛支持，今場係讓磅賽，要求佢跑入一席位置應該唔難。

「達心星」乃今季打吡冠軍，贏打吡後小休直至今場復出跑贏馬路程，相信應該有得跑。

昨日開飛2.7倍大熱，5點企住2.5倍，現時依然係2.5倍大熱，1.2倍位置。

隔夜飛反映相當有信心，雖然今場要面對一眾中距離好手，但睇飛係完全無所畏懼。

「嘉應之星」呢匹中距離專家雖然要負頂磅上陣，但始終係實力最高一匹，潘頓繼續策騎，相信有贏馬機會。

昨日開飛9.4倍，5點落到7.9倍，現時9倍W，1.9倍位置，早飛唔算太勁，但要求佢入三甲應該唔太過份。

提供：2幸福笑容、5健康愉快、6達心星、1嘉應之星

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