今次（30日）沙田日賽表現平平無奇的潘頓，在頭六場賽事完成後連Q都未入過，最佳成績只第五場策騎「世澤歆星」（丁廐）跑得一席第三。

直至第七場舉行之第三班1200米，潘頓始憑羅富全馬房「超音鼠」打破僵局。

四歲愛爾蘭自購馬「超音鼠」今場續配潘頓攻同程，比起5月初人馬跑第四一仗，馬匹表現明顯見大幅進步。

「超音鼠」今場一直是頂頭大熱門，馬匹採取一貫留前鬥後跑法，但今場展現出比過去的凌厲後勁，末段從外檔追上，三兩個箭步即奠定勝局，完全視亞軍馬「無敵勇士」（文廐）如無物。

羅富全賽後說：「『超音鼠』過往入閘時曾起擒，今次由潘頓策騎出賽，騎者打醒十二分精神，結果馬兒今場出閘順利。」

「牠有一次在運送去跑馬地馬場途中，在運馬車上突然摔倒，之後休息了一段時間，影響了進度。」

「『超音鼠』領悟力很高，是其優點之一。」

「牠比較細隻，翻步輕巧，如果牠的狀態仍見理想，我會安排牠季內再次上陣。」

第七場單Win及組合獨贏A1分別派34元及22元，二重彩派239元。

至於跑獲第三、四名馬匹順序為「大雷暴」及「怡心聲」。

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