沙田馬場重新開始畀公眾馬迷入場後，眼利嘅馬迷會見到馬場範圍都有地盤或工程。

數一數，馬場範圍有四項建築工程同時進行，都算係近年一項紀錄。

最顯眼係一項係過磅室內正興建上蓋，預計下季季初完成，日後盃賽頒獎就會喺呢度舉行，唔駛再會擔心落雨。

早前傳媒都有報道過，會員席入口外正興建供會員使用嘅停車場，預期2023年峻工，唔再多介紹。

跟住所講嘅其餘兩項工程對圈中人有所影響，其中喺副練宿舍旁邊，正興建一座約十層高嘅電腦資訊大樓，顧名思義日後就係馬會IT部門嘅基地。

馬會喺銅鑼灣總部辦公室一早已爆滿，IT部門曾經試過一拆三，喺總部、沙田馬場同太古坊租寫字樓返工，當呢座大樓喺一年半後落成，佢哋可以「合為一體」!

對騎練嚟講，騎師宿舍嘅翻新工程有最切身嘅影響，由三座建築物組成之騎師宿舍，目前有一座進行外牆翻新工程。

宿舍單位亦輪流裝修，宿舍建築群已經有超過40年樓齡，大維修在所難免。

但騎練好多時未天光就開工，到朝早9、10點收工後就要補眠，休息時遇正樓上樓下鑽牆。

如果受噪音影響睡眠質素，繼而影響到陣上發揮，真係有講不完嘅委屈。

莫雷拉自從由日本回流返香港馬圈後，自己租住私樓，冇呢種煩惱，令好多外籍行家羨慕。

撰文：林湛穎

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