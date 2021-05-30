第二場第四班1400米：「萬市之光」近兩仗於同程越跑越近，今場（30日）原庄配搭再爭，應該會有更高把握。

昨日（29日）開飛11倍，5點企住10倍，現時8.7倍W，3倍位置。

有早飛支持，而且有越賣越熱嘅感覺，睇飛有信心今場首次入三甲。

「是必飛飛」跑田草1400米演出最準，今季已兩勝同程，今場轉用周俊樂減磅上陣，爭勝機會提高咗。

昨日開飛14倍，5點輕輕落到11倍，現時12倍W，3.2倍位，睇嚟點都要俾一票佢。

「桃花紅」上場跑同程爆42倍冷W，表現有驚喜。今場原庄配搭繼續跑同程，明顯有添食之意。

昨日開飛6.1倍，5點輕輕回上6.8倍，現時6.5倍W，1.8倍位置，有墊底飛支持，睇飛有信心再下一城。

「川河明駒」強配莫雷拉，馬房明顯想交代，昨日開飛3.2倍，5點企住3.1倍，現時2.6倍W大熱，1.5倍位置大熱。

早飛明顯勁，睇飛今場有信心可贏馬交代。

提供：13萬市之光、3是必飛飛、6桃花紅、4川河明駒

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