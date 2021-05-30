第十場第二班1200米：「錶之未來」今季四歲自購馬，季內表現非常出色，近兩場跑同程都能跑入前三，上場敗於強敵，雖敗猶榮。

今次（30日）原裝配搭繼續跑同程，環顧今場對手同形勢，呢匹馬今場應可再贏馬。

昨日（29日）開飛5.1倍，5點企住5倍，現時落到4.1倍大熱，2.1倍位置大熱。

早飛都算幾勁，墊底飛到晒位，睇飛今場有信心再贏一場，齋W捧場。

「必長勝」今季自購馬，季內初出贏跑田草1000米輕鬆無比。

近兩場轉跑同程1200米，都係僅以短距離敗於頭馬，表現依然出色。

今場繼續挑戰同程，轉用巴度上陣，威力無減，負磅有着數，今場贏面都幾大。

昨日開飛8.1倍，5點落到6.1倍，現時回上7.2倍W，2.2倍位置。

墊底飛到咗，雖然今場有大樹遮蔭，但相信呢匹馬閘前賠率一定會落，但無論如何以馬匹近仗走勢嚟講，今場必有三甲。

「星運男爵」上場跑同程32倍突如其來，最後僅以短距離落敗，表現非常出色。

賽後安排上從化加操，吸收靈氣，賽前試閘走勢輕鬆無比，大把在手。

今場原裝配搭繼續跑同程，只要騎師發揮穩定，相信好大機會贏馬開齋，幫馬房取得一場重要勝利。

昨日開飛9.1倍，5點輕輕落到7.8倍，現時回上8.6倍W，2.9倍位置。

睇隔夜飛，現時呢個賠率非常啱胃口，今場絕對可以掃晒。

「莫浪求」今季雖然未贏，但近兩場跑同程都能殺人連贏配腳。

今場升上第二班跑負輕磅改配田泰安出戰同程，睇安排一定會再博。

昨日開飛10倍，5點企住9.8倍，現時依然係10倍W，4倍位置。

早飛有但唔算多，睇今場形勢，點都晤會係熱門，現時呢個賠率博半冷有得諗。

提供:：1錶之未來、8必長勝、5星運男爵、9莫浪求

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