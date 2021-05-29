正所謂善有善報，「翡翠」系馬主董吳玲玲一向善心爆棚，佢仲同班老友創立善德基金會熱心公益，幫助社會上有需要人士。

董太在在5月份已贏過「翡翠劇院」同「翡翠鳳凰」各一次，後駒於周日（30日）第五場四班1200米再上陣，騎師照舊係田泰安，連捷決心當然有。

不過，獨樂樂不如眾樂樂，董太與一班老友組成的善德之友團體名下馬「無極戰士」，同日亦會出爭第一場五班1800米。

若然「無極戰士」今次能夠贏馬，除咗自己出頭外，善德之友團體亦可開齋，堪稱一石二鳥。

「無極戰士」近兩戰谷草1650米同泥地1800米都跑第三，證明本身演出已趨穩定，今場有機會出頭。

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