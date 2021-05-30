今天（30日）賽事的重頭戲三級賽獅子山錦標（1600米），方嘉柏馬房應屆打吡冠軍「達心星」大熱奪標，然而贏馬過程絕非順利，於末段被今季另一四歲新星「健康愉快」（羅廐）逼得喘不過氣。

其實「達心星」與「健康愉快」今季已曾在四歲馬大賽數度碰面，後駒於香港經典盃（1800米）更試過將「達心星」擊敗。

「健康愉快」練馬師羅富全說：「『健康愉快』今場在獅子山錦標跑第二名，我十分開心，因為頭馬是應屆打吡冠軍『達心星』，可見賽事水準有保證。」

『健康愉快』若然拼後狀態理想，我或安排牠季內再跑，部署出戰三級賽1400米精英盃（6月20日）。」

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