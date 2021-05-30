希斯身為兩屆香港冠軍練馬師，名氣如此大，今季回流當然有唔少馬主慕名支持，好似暖男團體就將「金元寶馬」交到希斯手上一試。

呢個團體經理人之一莊文煜醫生一向支持容天鵬，現役有「傲龍駒」同「騰龍駒」在容廐，不過都將「金元寶馬」轉到希廐。

直至現時為止，「金元寶馬」都未贏過，只曾在田草1400米三度上名，近期轉跑泥地更持續不濟。

呢匹六歲馬終於被安排在今戰（30日）重返田草1400米出擊，排4檔起步，形勢唔錯。

鞍上人薛恩同希斯合作亦好，可助此駒爭取首場頭馬。

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