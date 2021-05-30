第九場第三班1200米：「帝豪寶寶」近兩場跑同程都能取勝，表現非常出色。

今日（30日）繼續跑同程，轉用潘明輝輕輕減兩磅上陣，取勝機會依然大。

昨日（29日）開飛12倍，5點回上14倍，現時企住13倍，3.5倍位置。

雖然早飛唔算多，但睇實際安排，練馬師係想趁馬匹狀態依然勇銳，繼續畀匹馬上陣，今場要求繼續入三甲應該唔難。

「胆大威猛」今季跑得比較少，季內初出贏同程姿態超班。

上仗於第三班跑同程差點爆半冷贏馬，可惜騎師有點托大，最後僅以短碼頭落敗。

今場繼續跑同程強配莫雷拉上陣，明顯想收復前失補中交代。

昨日開飛2.4倍，5點企住2.4倍，現時2.2倍大熱，1.4倍位置大熱。

早飛非常勁，以上場馬匹走勢兼今場強配莫雷拉嚟睇，現時呢個賠率雖然係有點過熱，但今場點都要兼顧。

「南區有」今季自購馬，季內贏嘅一場頭馬係跑泥地短途。

近幾場轉跑草地1400米表現一般，今場被安排縮程跑1200米，潘頓騎，負磅輕，排好位，有力一鬥。

昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時14倍W，4.1倍位置。

早飛唔算多，但要求呢一匹馬跑三三四四應冇問題。

「會長之星」上場減夠分落番第四班跑同程即一箸夾中，食得好應。

今場重上第三班以原裝配搭繼續跑同程，排到好位起步，今場如有決心應可再勝。

昨日開飛14倍，5點企住14倍，現時12倍W，3.5倍位置。

現時呢個賠率都幾啱胃口，只要今場繼續有戰意嘅話，再贏一啲都唔出奇。

提供：1帝豪寶寶、3胆大威猛、6南區有、10會長之星

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