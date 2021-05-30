眾所周知，今季回流的名牌練馬師希斯，廐內有不少優良新馬。

即如在今日（30日）田草日賽尾場一出即勝二班1200米的「肥仔叻叻」，實力肯定不弱，其體重高達1,360磅，備受關注。

這匹來自澳洲的四歲自購馬在港服服先聲奪人，贏馬姿態如拾草芥，隨時是未來王者。

希斯賽後亦透露：「『肥仔叻叻』外地賽績很好，早前一課草地試閘的走勢也很出色，結果順利一出即勝。」

「對於此馬真正性能，我仍在摸索中，惟既然牠能在田草1200米贏馬，下仗我仍會安排牠跑短途。」

「其實以此駒澳洲賽績計，牠應該具備一級賽實力，是一匹很有潛質的馬。」

「今仗能以自購馬身份在港一出即勝，也印證了此觀點，我希望牠能不斷進步。」

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