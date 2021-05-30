眾所周知，方嘉柏與蘇偉賢及何澤堯都有師徒關係，而且出名感情要好兼合作無間。

今午（30日）跑十場田草日馬，第一場頭馬落入方、何「度身訂做」之手，第二場則由何、賢攜手勝出「萬市之光」。

第三場獅子山錦標再輪到方嘉柏建功，他跟莫雷拉「達心星」合作奪標。

第四場四班1400米繼續是他們天下，兩人合力勝出「果然友」，從而聯手包辦第三口孖寶。

經此一役，方嘉柏在今期首四場賽事贏了三場，火速連中三元累積66Win反壓是日尚未贏馬的蔡約翰（65Win），重奪自己失落多時的榜首位置，可喜可賀。

雷神對「果然友」可謂不離不棄，連續第四次策騎，如今終替此駒爆半冷重開勝門，令資深馬主黎劍威感到非常快慰。

此駒沿途均速前置跑主動，臨尾再稍稍增速拋開回師草地「金元寶馬」，從而攻下今場賽事。

反觀由方嘉柏徒弟何澤堯主轡的由頭到尾大熱門「四季喜」，沿途居外叠競跑，直路望空衝刺卻不太起勁，最終影相跑第四，相應導致今期巨額三T在頭關第四場已有不少注項泡湯。

第四場二至四名順序為「金元寶馬」、「閃耀光芒」及「四季喜」。

方嘉柏賽後說：「『果然友』是一匹很忠心準繩的馬，馬主黎劍威養馬很有耐性，他（今季）之前曾11年沒有贏馬。」

「『果然友』季內取得兩場頭馬，是對馬主的最佳回報。」

「由於今場沒有步速，故莫雷拉擺前走。」

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