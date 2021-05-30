第一場第五班1800米：「無極戰士」前仗跑谷草1650米首次上名，上場轉跑泥地1800米都能繼續跑一席位置，證明長力冇問題。

今場（30日）跑草地1800米應能勝任，昨日（29日）開飛4.3倍，5點回上5倍，現時企住4.9倍W，1.9倍位置。

早飛明顯勁，今場強配停賽復出郭能上陣，戰意十足，應冇W有P。

「神州福星」重跑贏馬路程突強配莫雷拉上陣，明顯想贏馬交代。昨日開飛12倍，5點企住11倍，現時依然係11倍W，3.8倍位置。

墊底非常算硬淨，今場強配雷神上陣有有好賠率，抵博。

「君臨大地」今季表現準繩，繼續用贏馬拍檔田泰安上陣，機會依然高唱入雲。

昨日開飛9.7倍，5點大幅落到5.9倍，現時重上7.5倍W，2.3倍位置。

明顯有墊底飛支持，今場點都要兼顧。

「為善聚樂」負輕磅上陣，相信係馬房取分機會。

昨日開飛5倍，5點回到7.9倍，現時重上10倍W，3.2倍位置。

有些少早飛支持，始終近仗馬匹水準穩定，今場可以繼續俾一票佢。

提供：8無極戰士、2神州福星、5君臨大地、14為善聚樂

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