曾策2019年香港瓶賽駒「望穿秋水」勇奪一級賽歐洲大賽的英國年輕騎師屈迪生，早前在諾定咸馬場策騎Noisy Night競逐一場1200米新馬賽。

當時馬兒出閘後勒避並大幅向外斜跑，導致早段失地甚多，開閘不久後已被領放馬拋離超過12個馬位。

其後屈迪生被被控未有於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予Noisy Night十足機會爭勝，或爭取最佳名次，因而被罰停賽七日。

屈迪生不承認控罪並提出上訴，他指出Noisy Night出閘表現十分差劣，待馬兒穩定走勢已落後太多，一早已喪失爭勝機會，因此他認為提早放棄催策並無不妥。

然而英國賽馬管理局認為屈迪生過早停止策騎，他需要讓人看到有盡力令馬匹在陣上施展所長，認為他某程度上破壞賽馬界誠信，最終他只獲減刑兩日至停賽五天。

英國騎師協會主席Paul Struthers對有關方面判決感到十分失望，而且當局提及賽馬誠信問題更是對他相當不公平，皆因屈迪生此舉是為了保障馬匹的最大利益，並非刻意不盡全力策騎。

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