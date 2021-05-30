有人說跑馬跑磅位，也有人說跑馬跑噸位，後者所指的是馬匹體重。

逾1,300磅的現役馬實際不多，這天（30日）卻有兩匹亮相田草日賽，結果一輸一贏，整體上名率則達百分百。

當中，首先出場的容廐「是必飛飛」（1,315磅）在第二場跑第三，臨尾露面的希廐「肥仔叻叻」（1,360磅）則於第十場爆冷掄元。

四歲澳洲自購馬「肥仔叻叻」在港屬體重第二高現役馬，僅次於重近1,400磅的呂廐「跑得寶寶」。

「肥仔叻叻」今場在港初出，夥拍未跑尾場已中三元的何澤堯角逐二班1200米，陣上大部份時間俱處後叠，最後百多米卻從外欄逢馬過馬，就此打響本身在港出賽頭炮。

此駒末段衝刺時明顯內閃，何澤堯未能落鞭大力推騎，只扯住韁繩輕策，惟這匹巨無霸仍能加速排眾而前，顯出一種超班姿態。

第十場二至四名分別為「牛角仔」、「必長勝」及「錶之未來」。

連同來港前賽績計算，「肥仔叻叻」至今八戰六冠一亞，僅於一場三級賽不入三甲。

何澤堯全日大發神威，出八場勁取四冠一亞以總分54分勝出騎師王。

他今次同時追平個人季內單日贏馬最多紀錄，最新且有54場頭馬，穩奪告東尼獎。

回說「肥仔叻叻」，其馬主張躍莉本是方廐多年支持者，如今成為希廐擁躉，名下另一駒「肥仔威威」將於周三（6月2日）谷夜作轉廐後第三戰。

至於希斯繼去年底有「包裝太保」後，如今再有「肥仔叻叻」以自購馬身份在港初跑即贏，而他今季回流已勝出28場頭馬。

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