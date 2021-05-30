第五場第四班1200米：「神駿馬車」季初兩勝同程有根有據，今日（30日）又減夠分可以落番第四班即跑勝程，相信又係贏馬好機會。

昨日（29日）開飛11倍W，5點落到7.6倍，現時進一步落到6.7倍W，2.2倍位置。

墊底飛到晒位，早飛越買越勁，睇飛有信心今場一落班即食，要兼顧。

「合夥雄心」重跑上名路程，應該又會重見真身，昨日開飛10倍，5點企住11倍，現時5.7倍，2.4倍位置。

有墊底飛但唔算多，呢匹馬現時賠率稍冷，但要留意臨場賠率走勢。

「世澤歆星」季內初出跑谷草1200米，後上第四走勢輕描淡寫。

今場轉跑田草排到好位起步，潘頓繼續肯騎相信應該會跑得比上場好。

昨日開飛8.7倍，5點回上13倍，現時落番6.4倍W，2.6倍位置，隔夜墊底飛有但晤算多，但閘前好大機會轉啡格，要留意。

「翡翠鳳凰」上場終於取得首場勝利，以贏馬走勢嚟講，今場依然有機會闖入前列。

昨日開飛12倍，5點大幅落到4.6倍大熱門，現時回上9倍W，2倍位置。

昨日中段有一注重飛買落，呢下早餐飛都唔小嘢，睇飛今場有信心連捷，點都要畀票佢。

提供：1神駿馬車、4合夥雄心、5世澤歆星、2翡翠鳳凰

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