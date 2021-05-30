本地練馬師今午（30日）原本只有蘇偉賢贏馬，他在田草日賽上半場憑「萬市之光」及「合夥雄心」起孖。

戰至第六場三班2000米，終有另一位華人廐主報捷，此乃近績良好的文家良。

接近退休年齡的他跟外號火車的華將潘明輝，合力以58倍大冷門「安承」攻下巨額三T尾關，而今期三T最終亦無人中正獎，有逾6,000萬多寶累積撥入下次（6月6日）沙田日賽。

六歲愛爾蘭自購馬「安承」由女馬主王賢敏持有，本身上季尾由雷神贏三班田草1800米開齋，當時養於韋達馬房，之後兩場均跑位置。

然而此駒今季突然沉寂下來，首兩戰落敗後改投文廐，本身累積季內轉廐前後共四戰俱跑雙位數名次。

「安承」今場出師上季尾上過名的田草2000米，由新配搭潘明輝操刀，沿途均速放鳶跑主動，末段猶有餘勁，就此爆大冷一併打開轉廐及今季勝門，可謂突如其來。

文家良累積兩連勝共取三Win，季內增至有28場頭馬，穩居練馬師榜中游位置。

第六場二至四名順序是「高瞻遠矚」、「全才」、「自然力量」與「其利斷金」（平頭殿軍）。

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