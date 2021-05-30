今午（30日）沙田日馬第九場三班1200米，丁冠豪馬房四歲新西蘭自購馬「創建群英」在港初出，屆時將由彭國年執韁。

「創建群英」父系「人氣高」，於2014年連續奪得法國莊柏德大賽、隆尚磨坊大賽及英國女皇伊利沙伯二世錦標三項一級賽冠軍。

在港同父馬分別有「騰飛塔」及「喜蓮慧星」在田草1200米及谷草1650米贏馬，性能頗為廣泛。

「創建群英」的同母哥哥「他山之石」在1206米至2000米累積七捷，包括揚威2016年一級賽杜勒讓賽（1600米）。

「創建群英」在新西蘭上陣十次獲得一冠三亞，另外在一級賽利雲經典賽跑獲殿軍，頭馬Travelling Light隨後三戰G1分獲亞季殿各一，賽績水準不差。

「創建群英」賽前在從化試了兩課草地大閘，其中在5月10日展現不俗前速，最終一放到底勝出，狀態循序漸進。

從兩線血統顯示，「創建群英」應屬於一匹路程性能較廣泛的賽駒，因此初出跑1200米亦合，今場可施威脅。

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