是日（30日）在田草將有十場日馬賽事進行，頭尾場各有兩駒可予重視。

第一場五班1800米形勢相當混亂，首先揀有班底的「一見傾心」。

此駒曾兩戰同程，其中一仗曾在快時間下得第四，上仗跑1400米衝得最勁時受阻，敗不足據，今次必拼求補中。

至於郭能復出首駒「無極戰士」，近期分別在谷草一哩及田泥1800米上名，跑田草1800米必合，騎者復出鬥志十足，值得支持。

尾場二班草地1200米，兩匹較輕磅馬可以秤先。

當中，文廐「必長勝」前仗曾力迫「速遞奇兵」，而後者已貴為級際賽頭馬，前駒今仗縱是初跑二班賽，惟負輕磅卻絕不吃虧。

蔡廐「好眼光」上仗雖氣管多血，不過今場操好才出應無大礙，以其之前贏馬締速及姿態，跑二班賽負輕磅有力拼勝。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199