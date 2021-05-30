本季最後一場1600米分級賽獅子山錦標，安排在今天（30日）沙田日馬賽事第三場上演。

同日已在頭場憑「度身訂做」爆半冷Win獲勝的方嘉柏馬房得勢不饒人，以應屆打吡盟主「達心星」再出擊得手，個人跑罷三場賽事已梅開二度。

方廐於今戰上半段賽事已一口氣兩捷，與蔡約翰馬房爭冠進入白熱化，目前雙方同得65場頭馬，但前者其中一Win為平頭冠軍，故仍排在次席。

回說三級賽獅子山錦標屬讓磅賽事，幾匹高分馬匹如「嘉應之星」（東廐）、「幸福笑容」（沈廐）、「勝得精彩」（蔡廐）演出不似預期，結果由一對四歲精英包辦連贏位。

打吡王「達心星」在最佳戰友莫雷拉胯下，與香港經典盃（四歲馬系列次關跑1800米）冠軍「健康愉快」（羅廐），賽至末段已彈開其餘對手，出現單打獨鬥場面。

終點前一人一步，鬥得十分精彩，最後「達心星」驚險贏短馬頭位，季內增至有五Win，且首度於分級賽報捷。

榜首騎師莫雷拉憑「達心星」第三次贏獅子山錦標，稱得上是此賽代表性人物。

方嘉柏說：「我很開心見到『達心星』贏完打吡後，體力回復，今場順利勝出獅子山錦標，今場縮程跑1600米亦是最佳射程範圍。」

「『達心星』今仗勝出後，牠於季內可能會多跑一場，在6月20日再次上陣，跑1400米三級賽精英盃。」

「但目前天氣都很炎熱，因此一切要看馬匹的進度而定。」

對於與蔡約翰爭冠軍，方嘉柏則說：「我深信我和蔡約翰都是全力爭取冠軍榮耀，我們兩人都會非常投入競爭。」

「我會盡力而為，投入百分百的心力去做到最好。」

第三場單Win及組合獨贏A1分別派25元及13.5元，二重彩派133元。

至於跑獲第三、四名馬匹分別為「非凡才子」與「勝得精彩」。

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