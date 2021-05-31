灰馬最近有「平海歡星」及「旋風飛影」分別爆冷勝出谷草及田草，牠們同樣出自蔡約翰馬房。

其中，「平海歡星」將於周三再戰谷夜第七場三班1200米，同系「平海掌星」季內已先後兩次連捷。

「平海歡星」如今只多負上賽四磅，未嘗不可梅開二度。

與「平海歡星」同父同色的希廐生力軍「倍增勝數」5月中在港初出，在田草1200米輸5.5個馬位，表現過得去。

這次移師谷草仍跑1200米，轉由希廐主攻手薛恩操好而來，料有進步演出。

另一方面，季內賽績更勝「平海歡星」的「童話」及「威威高星」，都是今期谷戰實力級灰馬，屆時分別角逐三班一哩及四班1800米。

「威威高星」上次回師第四班即於田草1800米入Q，證明本身跑四班賽不吃虧。

如今重返開齋福地谷草，途程仍是1800米，有力再度取勝。

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