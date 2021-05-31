徐雨石今季初成績一般，不過踏入季中後，頭馬接踵而來，有望追平甚至超越上季之33W。

周三（6月2日）徐廐出馬陣容鼎盛，有望承接近期谷戰優異表現，繼續爭取頭馬而回。

頭場五班1000米「椰子糖」，今季開始出賽，很快已減分降至五班，今次交由餓馬已久的郭能操刀，絕對有留意價值。

徐雨石受訪時說：「『椰子糖』質素尚新，服役以來表現只屬一般，甚至可以用「無前無後」來形容。」

「不過隨着質新馬不斷從賽事中學習，近仗所見略有改善，加上累積不少減分，上仗終於落到五班，並在直路賽跑第四取得獎金，可說漸見優勢。」

「今次轉戰谷中1000米，以其速度相信可以應付，當然檔位亦是一個很重要因素，希望抽到內檔幫助發揮。」

排位後「椰子糖」抽到6檔起步，徐雨石應感滿意。

至於第三場四班1200米「東方繁華」，徐雨石表示此駒天生慢腳，加上經常排外檔起步，需要被迫放棄頭段，在快活谷跑短途極為吃虧。

馬兒暫時長力未可應付增程，幸好本身漸見進步，現時評分已有微利，今場抽到1檔起步，且看能否成功變身。

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