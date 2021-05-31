要數近期氣勢最旺的養馬陣營，由人稱余伯的余潤興主導的「神駒」系絕對榜上有名。

「超霸神駒」早前以破全港紀錄時間輕勝二班泥地1650米，早已被視為新一代泥地王。

其後，「勇猛神駒」及「勇戰神駒」分別勇奪三級賽皇太后紀念盃及一級賽遮打盃，幕後近況可謂盛極一時。

周三（6月2日）谷草夜馬，「神駒」系以「雪戰神駒」單刀赴會，角逐第九場三班1650米。

雖然從賽績判斷，「雪戰神駒」以谷草1200米較為正宗，不過這匹六歲本地拍賣馬以往四次角逐一哩皆所負不遠，因此不能過份看輕。

這匹六歲馬季內整體表現穩定，如今復戰已一年無跑的谷草一哩，立心爭取季內首捷，必拼無疑。

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