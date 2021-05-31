葉楚航在五月份只勝出一匹招牌馬「紅旺」，手風一般。

周三（6月2日）踏入六月份首戰，葉楚航馬房派出多駒列陣，希望爭取好成績。

周一（31日）晨課，第四場「優達星」及第六場「榮冠大道」分別交由莫雷拉及瑪雅，在大跑道做最後試跑。

葉楚航對上述兩匹參戰馬特別肉緊，他站在烽火台地下，用望遠鏡觀察馬匹沿途走勢，並親自打錶計時。

葉楚航隨後趕返機坪接馬，並追問兩位騎師馬匹操練時表現，今次賽事不妨對上述兩駒睇高一線。

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