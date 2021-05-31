從化馬場現有16個香港練馬師設廐，沒作此舉的鄭俊偉、何良、苗禮德、高伯新、文家良及霍利時，可按馬會規定有限度地安排馬匹北上休養。

其中，鄭俊偉、高伯新及霍利時積極運用資源，現時均有賽駒在當地休養生息，然後回港再作部署。

牠們包含鄭廐「樂滿家」、高廐「星光銀駿」、時廐「又係熊」及「甜睡密碼」，後三駒逗留時間俱長達57天，最快6月上旬才返港。

未勝馬「甜睡密碼」3月13日出賽田草跑第二，翌晨出現右前腿肌腱受傷，促成如今身處從化長唞。

六歲「又係熊」4月8日敗走谷草，五天後經過全身麻醉，一對前球節接受內窺鏡手術。

此駒於5月14日起移居從化，直到7月9日為止。

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