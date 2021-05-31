季內剩餘個半月賽事，亦象徵五班賽買少見少，未夠26分馬匹如今非勝不可，否則難有足夠評分過渡到下季。

周三（6月2日）上演新一輪谷戰，在全闊A跑道進行，五班賽只設一場，第一場跑最短途1000米，出足12駒，充滿競爭性。

全場有兩駒低於26分，當中包括僅得15分的「凱旋戰士」（文廐），其護級之路非常難行。

此駒出道以來17戰零上名，當與天生能力有關，惟本身尚且年輕質新，未致於毫無競爭力。

「凱旋戰士」上賽在波健士胯下跑第五輸兩個馬位，乃本身歷來最短敗距，同場頭馬正是現評24分的「勁飛聖」，水準過得去。

如今仍戰谷夜1000米，盡全力拼博是必然的，說不定可有突破性演出。

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