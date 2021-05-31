莫雷拉剛周日（30日）夥拍方廐旗下「達心星」及「果然友」起孖，季內累積135W，領先宿敵潘頓22場頭馬。

周三（6月2日）谷草夜賽，莫雷拉獲得八匹座騎，然而抽檔運一般。

雷神全晚排檔最佳是第三場「美麗歡呼」排4檔起步，且看雷神第六度策騎此駒上陣，能否順利交出頭馬。

至於第二場「開心好友」及第九場「喜蓮慧星」均排10檔，要考考莫雷拉取位工夫。

莫雷拉以往曾夥拍「開心好友」跑第三，今次人馬重逢，將成為今次其中一匹焦點馬。

至於「喜蓮慧星」前仗在雷神胯下打開勝利之門，此駒上仗田草落敗後，今次回師谷草勝途，有望重現威力。

莫雷拉周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 電訊飛彈 7

二 開心好友 10

三 美麗歡呼 4

四 優達星 7

六 勝利波幅 9

七 加州凱歌 9

八 聲勢 7

九 喜蓮慧星 10

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