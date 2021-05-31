繼昨日（30日）賽事加插轉播日本打吡大賽（一級賽2400米）之後，緊接的周日（6月6日）沙田日馬，同樣會安排越洋轉播賽事來港受注。

當天沙田馬場共舉行十場泥草地混合賽事，八場草地以C跑道角逐，本地賽第四場與第五場之間，將會即場轉播日本安田紀念賽（一級賽1600米）來港受注；至香港時間晚上時份，同樣會現場直播法國打吡大賽（一級賽2100米），周日合計共12場受注。

由於星期日設轉播賽關係，頭場將提早於中午12時45分開跑，當日大彩池將出現三T巨額多寶累積，數額高達6,100萬元，而六寶獎Jackpot亦有285萬元。

周日本地十場賽事報名馬踴躍，除第三班草地1000米只九駒報爭之外，其餘均滿額。

當中徐雨石馬房的「雷公鑿」打叠連報兩日，八歲老馬於周三晚（6月2日）谷戰跑完第四場四班1650米後，相隔四日，匆匆再出戰同班田草1400米賽事。

周日停賽騎師人數不少，分別有華將何澤堯、蔡明紹、黃俊，以及兩位外籍大師傅班德禮與波健士。

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