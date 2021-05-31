莫雷拉在2012年12月代表新加坡來港參加國際騎師錦標賽，結果夥拍何廐「連戰連勝」及「魅力星」（均已退役）勝出第一及第四關賽事，從而奪得總冠軍。

雷神隨後在2013年7月10日來港客串一天，夥拍董中浩夫婦、董必成及董必政名下的「翡翠明星」（已退役）贏馬。

隨後雷神在港長期發展，與「翡翠」系亦有不少合作，然而雙方聯手頗為欠運。

須知他夥拍此系「翡翠紅星」（已退役）、「翡翠鳳凰」及「翡翠劇院」累積上陣13次，取得六亞四季兩殿，上名率及前四名率分別高達76.9%及92.3%，卻與頭馬緣慳一面。

今期（6月2日）谷草九場夜馬，莫雷拉將會重新接手「開心好友」競逐第二場四班谷草1000米，且看能否替此駒敲響今年勝鼓。

「開心好友」馬主為開心老友團體，成員正包括「翡翠」系馬主董中浩、董必成及董必政。

這匹五歲馬將迎來今季第17次出賽，本身季內三戰四班谷草1000米名次非冠即亞，可見路有專長。

雷神以往策騎「開心好友」一次即獲季軍，如今重獲帥權，有望憑藉這匹團體馬，復與「翡翠」系幕後攜手揚威凱旋門。

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