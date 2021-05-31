蔡約翰馬房今季新星輩出，最近就有麾下三歲馬「神之水滴」在遮打盃賽日（5月23日）一出即勝，贏來兵不血刃。

「神之水滴」馬主為好酒好菜團體，成員包括前亞姐李妮（陳李妮）及「力寶」系馬主林子雲醫生。

在這次（6月2日）谷草夜馬，他們將無可避免地變成對手，皆因林子雲醫生名下「佳力寶」及李妮有份的皇團體賽駒「好甜橙」，同場競逐第二場四班1000米。

「佳力寶」服役初出，本身出自「回報」一族，在港同父馬兼廐侶「共創繽紛」正是谷草好手，因此前駒首戰角逐跑馬地賽事並非無的放矢。

這匹四歲馬賽前已試11課大閘準備充足，鞍上人田泰安以往曾夥拍同主馬「活力寶」（已退役）贏馬，今仗有望重溫好夢。

「好甜橙」今季雖然未有建樹，但經過一輪減分後，現評45分卻創近兩季新低，今戰不無機會回復理想表現。

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