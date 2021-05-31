騎師郭能早前受到牌照問題困擾，可幸已獲減刑，且已於沙田馬場恢復策騎出賽，一切總算雨過天青。

周三（6月2日）谷草跑夜馬，同時見證郭能復戰谷中，其胯下戰馬陣容不差，可望交出好成績。

其中，高伯新馬房「真感」出道後跑過四場，首戰於谷中1200米大冷入位，再出於郭能胯下跑第六。

其後兩仗亦取得一季及一場第五名，馬房認為此駒前景樂觀，今戰料有更好演出。

郭能曾指出「真感」是一匹頗具鬥心之馬，而且這匹三歲馬不斷進步。

他謂由於此駒前速不算快，跑短途缺乏優勢，故今次被安排出爭第四場1650米是合理嘗試，有利本身爭取勝利。

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