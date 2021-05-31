亞姐前冠軍李妮（陳李妮）及丈夫陳國泰，季尾養馬運相當不俗。

她於5月23日憑團體馬「神之水滴」報捷後，剛周三（26日）谷戰又憑「莎皇者」再拉頭馬，三日內兩入凱旋門，認真夠旺。

星期三（6月2日）谷草夜馬，李妮又有馬出賽，她所屬之團體馬「好甜橙」將跑第二場四班1000米，且看能否為陳氏伉儷帶來另一場頭馬。

李妮接受訪問時曾提及，她加入馬會最大原因，是馬會為全港最大慈善團體，在養馬和在賽馬上的投放均屬善事，值得支持。

事實上，陳氏伉儷近年養馬數目有所增加，兩人目前養有「皇者峰範」、「皇者精芯」及「莎皇者」。

至於團體馬就有「神之水滴」和「好甜橙」，相信未來仍經常見到他們出現凱旋門的鏡頭。

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