距離煞科越來越近，若果最終評25分或以下的馬匹將被強制退役，所以瀕臨淘汰邊緣的低分馬，必被安排逢出必拼。

上周三（26日）谷夜兩場五班賽事，均有25分或以下的賽駒（「趣怡」及「有苗頭」）上名。

這次（6月2日）谷草夜賽其中一駒第一場「勁飛聖」，今季食回頭草重投容天鵬馬房。

「勁飛聖」近年屢戰屢敗，前仗終在巴度胯下取得一場久違的頭馬，本身對上一次贏馬已在18年7月11日，當時亦屬容廐成員。

年屆八歲高齡的「勁飛聖」前次同時造就騎練首度合作贏馬，惟賽後只被加至24分，跟安全線尚有兩分差距。

難得本身健康回穩，可以持續作戰，如今打王牌再攻谷草1000米首本路程，不排除可再贏馬以脫離淘汰區。

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