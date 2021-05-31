法國籍老將巫斯義，雖已年屆54歲高齡，但仍在綠茵場上競逐！

巫斯義近年經常在意大利等地上陣，他今年將策騎基地移回祖家法國，暫時勝出17場頭馬。

剛周日（30日）隆尚馬場舉行伊斯巴翰錦標，這場1850米之一級賽，結果由巫斯義夥拍灰馬仔「實勁力達」捧盃。

然而巫斯義被當地小組指其用鞭不當，被罰停賽16日。

巫斯義在剛周末（29日）已被罰停賽6日，連同周日被罰16日，將合共需要停賽22日。

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