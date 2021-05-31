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馬匹評分｜打吡王爬同主「顯心星」頭 「度身訂做」回歸第四班

1小時前
達心星（右）勝出獅子山錦標後加7分，最新評分已超越同主顯心星

昨日（30日）賽事10匹頭馬，取勝後無一駒加分超過8分。

當中贏得三級賽獅子山錦標（1600米）的「達心星」（方廐）險勝「健康愉快」（羅廐）短馬頭位，應屆打吡盟主再贏大賽後獲加7分，最新評113分，現比同主的「顯心星」（方廐）還高1分，至於「健康愉快」則被加3分。

至於一出即勝爆17倍冷Win之「肥仔叻叻」（希廐），為今次三匹加分最多馬匹之一，加8分後最新評90分，預計下季隨時會過百分，成為希斯馬房另一新星。

贏第五班打開在港勝利之門的「度身訂做」，加5分後評分上到41分，終於要回歸第四班角逐，對比當初來港時評70分起步，五歲馬相信仍有水位。

5.30沙田日賽各場頭馬加分

馬匹　最新評分（增幅）

度身訂做　41（＋5）

萬市之光　51（＋7）

達心星　113（＋7）

果然友　51（＋5）

合夥雄心　62（＋8）

安承　71（＋5）

超音鼠　73（＋8）

團結力量　66（＋5）

都柏名駒　70（＋6）

肥仔叻叻　90（＋8）

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