達心星（右）勝出獅子山錦標後加7分，最新評分已超越同主顯心星
昨日（30日）賽事10匹頭馬，取勝後無一駒加分超過8分。
當中贏得三級賽獅子山錦標（1600米）的「達心星」（方廐）險勝「健康愉快」（羅廐）短馬頭位，應屆打吡盟主再贏大賽後獲加7分，最新評113分，現比同主的「顯心星」（方廐）還高1分，至於「健康愉快」則被加3分。
至於一出即勝爆17倍冷Win之「肥仔叻叻」（希廐），為今次三匹加分最多馬匹之一，加8分後最新評90分，預計下季隨時會過百分，成為希斯馬房另一新星。
贏第五班打開在港勝利之門的「度身訂做」，加5分後評分上到41分，終於要回歸第四班角逐，對比當初來港時評70分起步，五歲馬相信仍有水位。
5.30沙田日賽各場頭馬加分
馬匹 最新評分（增幅）
度身訂做 41（＋5）
萬市之光 51（＋7）
達心星 113（＋7）
果然友 51（＋5）
合夥雄心 62（＋8）
安承 71（＋5）
超音鼠 73（＋8）
團結力量 66（＋5）
都柏名駒 70（＋6）
肥仔叻叻 90（＋8）
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