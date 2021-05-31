馬會在今日（31日）公佈有三駒退役，分別是容天鵬馬房「時尚傳奇」、告東尼馬房「陽光戰駒」及韋達馬房「天作之合」，三駒均屬上年度D布號馬匹。

當中「陽光戰駒」及「天作之合」各自贏過一場頭馬，不約而同現正身處從化馬場，未回港便已退役。

至於「時尚傳奇」至今19戰只獲1亞，本月19日賽後驗出右前腿受傷已停操，至今天也宣告除名。

另外，馬會亦於今午公佈有關昨日沙田賽事的獸醫報告增補如下：

第一場：容廐「千金一諾」（第一場）及東廐「桃花紅」（第二場）賽後曾接受檢驗，並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫（賽事管制）今晨再次檢查「千金一諾」與「桃花紅」時，發現兩駒右前腿不良於行。

上述兩駒必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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