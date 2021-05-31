呂健威與史卓豐較少合作，季內雙方攜戰出戰一次，「勁力勇士」落敗而回。

周三（6月2日）谷戰，呂健威與史卓豐有兩駒合作，分別是第二場「勇創派對」及第七場「百勝名駒」，且看能否擦出火花。

周一（31日）七時左右，呂廐共有四駒出操，當中只有史卓豐策騎的「百勝名駒」有賽程。

原本呂健威安坐烽火台，他立即走到欄邊，向史卓豐交帶操練指示，然後舉鏡觀看馬匹操練過程。

「百勝名駒」順利完成快跳，人馬返回機坪後，史卓豐立即策騎另一匹呂廐馬「勇創派對」出試。

呂健威同樣仔細睇足全程，非常重視，今次不妨留意。

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