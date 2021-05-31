由資深馬主梁麟炳主導的「才」系陣營，今季誕生兩匹招牌馬，包括希廐「成才」取得三場頭馬，以及韋廐「全才」兩捷。

周三（6月2日）跑谷草夜馬，輪到梁麟炳兒子梁冠華名下「令才」，出賽第二場四班1000米，力爭借助「才」系以打開本身勝利之門。

四歲南非自購馬「令才」在當地四戰兩冠一亞，最高成就是於三級賽1200米跑第二。

「令才」來港後先由苗禮德訓練，其後轉投其同鄉霍利時麾下。

此駒經過一段時間後，演出開始漸入佳境，上仗在谷草1000米跑第二，頭馬是今季兩捷馬「天火同人」。

霍利時今季雖已獲得16Win達標，但旗下馬近期保持積極操練，似乎不會因為上岸而有所保留。

「令才」近期由薛恩親自主持三次拍跳，兼打王牌報名，符合馬房搏殺一貫作風，而且鞍上人三勝「成才」，已成為「才」系福將。

霍利時當然希望可效法希斯及韋達，為「才」系贏馬攞威，從而爭取幕後更多支持。

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