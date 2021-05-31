鄭俊偉從練16年，近季都要為護級而努力，今季亦不例外。

馬季已過了大半，鄭俊偉暫時只得七場頭馬，形勢可以說非常嚴峻。

縱然鄭俊偉今季上岸機會較為困難，惟練者未有放棄，每天均謹守崗位一早到場督操，希望可以盡力爭取更多頭馬。

其中，「友福」系馬主蘇永強是鄭俊偉的忠實馬主之一。

蘇永強曾表示，以往米高（鄭俊偉洋名）擔任吳定強馬房（已解散）副練時，他們兩人已認識。

及後鄭俊偉升正開倉，蘇永強便一直支持至今。

蘇永強名下「齊齊友福」將戰周三（6月2日）第八場三班1200米賽事，此駒今季已兩Win，上場初跑谷草即贏馬，過程輕鬆。

蘇永強在「齊齊友福」上場贏馬後曾表示，深信馬兒仍有進步空間，既然已證明谷草合適，續爭同程對手沒有沙田般強，可望繼續有好表現。

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