有視力（左）5月22日靠放贏取1700米谷閘
資深馬主許亮華與練馬師姚本輝合作了十多年，最好成績一駒非六捷「太陽威力」（已退役）莫屬。
雖然許亮華近年沒有以個人名義養馬，但其家人卻養了一些「太陽」系賽駒。
其中，他的女兒許詩敏就有一匹新馬「太陽拍檔」養在姚本輝馬房，許亮華本人與則有一匹團體馬「有視力」（馬主眼鏡工業團體）由姚廐訓練。
「有視力」最近出賽持續上名，近四戰跑谷草1800及2200米共獲一亞兩季一殿，反映本身進度趨穩。
星期三（6月2日）谷中夜馬，「有視力」再跑第六場1800米同程，仍由法籍好手巴度主轡，人馬夾慣夾熟，有助克敵制勝。
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