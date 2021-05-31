賀賢馬房早前有個別馬匹離巢，暫以方嘉柏旗下「勝賢」成績最好，五戰獲兩冠一亞。

與此同時，賀廐訓練從其他馬房加盟的賽駒，亦一向有板有眼。

周三（6月2日）谷草夜馬，賀賢安排自蘇偉賢馬房來投的「大當家」，在第一場五班1000米進行其轉廐首戰。

「大當家」是匹六歲愛爾蘭自購馬，在當地三戰兩冠一季，來港後卻演出平凡，暫時23戰只取兩亞一季，與頭馬無緣。

「大當家」加盟賀賢馬房後受到薛恩重視，於5月22日試谷草大閘，他刻意讓馬兒留後，免得其用力太多。

近日薛恩連內圈踱步亦親力親為，「大當家」如今打王牌出賽，戰意明顯不過，有好表現絕不出奇。

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