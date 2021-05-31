近期轉倉初出馬表現甚佳，上周三（26日）又有「趣怡」及「冰雪奇遇」入Q，周三（6月2日）仍有實力馬轉廐初出跑谷草，值得關注。

其中，「電訊飛彈」由葉廐加盟方廐操足而戰，今仗可助後者即省招牌。

連同上周三晚「冰雪奇遇」在內，已重上榜首的方嘉柏季內暫有八匹來投初出馬跑過谷草，共獲兩冠三亞兩季，僅一駒不上名。

加上張氏家族名下「電訊」系賽駒近期頻有佳作，包括「電訊巴打」、「電訊火箭」、「電訊超班」在上周三同晚共取一勝兩位，「電訊飛彈」遂可放心捧場。

第一場「大當家」由賢廐改投賀廐操好才出，本身於谷草1000米累積兩亞一季，賽績有根有據，今場亦有可爭之道。

第五場「巴基勇士」從東廐轉投賢廐後初出，同主「巴基之友」轉賢廐後已兩捷，雙方合作愉快，前駒未開齋必拼。

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