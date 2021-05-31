六月份首次谷草賽事，將於周三（6月2日）舉行。

這夜有九場比賽安排於A跑道進行，雖然賽道夠闊，但與大熱門表現好壞，沒有太多直接關係。

好像1000米大熱門成績未見突出，近三季谷草A跑道進行過34場1000米賽事，大熱門曾勝出9次，比率為26%。

更值得留意是就算把採樣範圍擴大至前三名，此程大熱上名都只得56%。

留意到星期三頭兩場同為1000米賽事，「電訊飛彈」以及「威妙星」都好有可能成為大熱門，數據顯示未算太穩健。

另外編入軸心場次第六場為四班1800米，近三季谷草A跑道進行過27場，大熱門勝出8次，比率為30%數字，比起1000米略高。

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